Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Seorang WNI Tertembak di Lahan Sengketa Perbatasan RI-Timor Leste, TNI Turun Tangan

Selasa, 26 Agustus 2025 – 02:42 WIB
Seorang WNI Tertembak di Lahan Sengketa Perbatasan RI-Timor Leste, TNI Turun Tangan - JPNN.COM
ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

jpnn.com - Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bernama Paulus Oki tertembak di perbatasan RI-Timor Leste pada Senin, 25 Agustus 2025.

Informasi ini disampaikan Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dansatgas Pamtas) RI–RDTL Letkol Arh TNI Reindi Trisetyo Nugroho.

"Insiden penembakan di wilayah Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) itu terjadi saat ada konflik antara WNI asal TTU dan WNA Timor Leste di atas lahan sengketa antara Indonesia-Timor Leste," kata Dansatgas Pamtas saat dihubungi dari Kupang.

Baca Juga:

Menurut Letkol Arh Reindi, insiden penembakan tersebut menyebabkan seorang WNI terluka.

Dia mengatakan dari luka tembak yang ditunjukkan diketahui bahwa luka tersebut disebabkan oleh tembakan peluru karet atau peluru tumpul.

"Bukan peluru tajam sehingga kondisi lukanya hanya luka minor," ungkapnya.

Baca Juga:

Setelah kejadian pada Senin (25/8) pagi itu, pihaknya bersama Forkompimda di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah turun ke tempat kejadian peristiwa (TKP) untuk olah TKP dan mengungkap kejadian yang sebenarnya.

Namun, pihaknya belum mengetahui siapa yang melakukan penembakan, apakah dari warga Timor Leste atau dari aparat keamanan dari Timor Leste yang ikut dalam peristiwa itu.

Dansatgas Pamtas RI–RDTL Letkol Arh TNI Reindi Trisetyo Nugroho menyebut seorang WNI tertembak di perbatasan RI-Timor Leste. Kejadian di lahan sengketa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tertembak  WNI  Timor Tengah Utara  Timor Leste  TNI  Lahan sengketa  perbatasan  Letkol Arh Reindi Trisetyo Nugroho  Penembakan 
BERITA TERTEMBAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp