Seorang WNI Tertembak di Perbatasan RI-Timor Leste, Dansatgas Pamtas Ungkap Kronologinya

jpnn.com, KUPANG - Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bernama Paulus Oki tertembak di perbatasan RI-Timor Leste, Senin.

Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dansatgas Pamtas) RI–RDTL Letkol Arh Reindi Trisetyo Nugroho menegaskan bahwa insiden penembakan di wilayah Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

"Itu terjadi saat ada konflik antara WNI asal TTU dan WNA Timor Leste di atas lahan sengketa antara Indonesia-Timor Leste (25/8)," kata Dansatgas Pamtas saat dihubungi dari Kupang, Senin.

Ia mengatakan insiden penembakan tersebut menyebabkan ada yang terluka. Satu orang, tetapi tidak ada korban jiwa yang meninggal dunia.

Dia mengatakan dari luka tembak yang ditunjukkan diketahui bahwa luka tersebut diakibatkan oleh tembakan peluru karet atau peluru tumpul.

“Bukan peluru tajam sehingga kondisi lukanya hanya luka minor,” katanya.

Setelah kejadian pada Senin (25/8) pagi itu, pihaknya bersama Forkompimda di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah turun ke tempat kejadian peristiwa (TKP) untuk olah TKP dan mengungkap kejadian yang sebenarnya.

Dia juga mengatakan belum mengetahui siapa yang melakukan penembakan, apakah dari warga Timor Leste atau dari aparat keamanan dari Timor Leste yang ikut dalam peristiwa itu.