Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Sepak Bola Putri di Jakarta Bergeliat dengan Kehadiran MLSC 2025

Sabtu, 22 November 2025 – 21:30 WIB
Sepak Bola Putri di Jakarta Bergeliat dengan Kehadiran MLSC 2025 - JPNN.COM
Pertandingan MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025 yang digelar di Kingkong Soccer Arena, Cijantung, Sabtu (22/11). Foto: Dokumentasi MLSC 2025

jpnn.com, JAKARTA - Geliat sepak bola putri di DKI Jakarta bergelora dengan adanya event MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025.

Direktur Program MLSC, Teddy Tjahjono mengungkapkan bahwa kompetisi sepak bola putri di Jakarta diikuti sebanyak 156 SD dan Madrasah Ibtidaiyah.

Tercatat  ada 76 tim untuk KU 10, serta buat KU 12 mencapai 164 peserta.

Baca Juga:

Jumlah ini sejatinya di luar prediksi dari panitia penyelenggara mengingat tim peserta tidak hanya diikuti oleh sekolah yang ada di kawasan ibu kota.

Peningkatan jumlah peserta menunjukkan bahwa dari anak-anak yang bermain sepak bola putri itu semakin besar.

“Jadi kami pecah rekor hari ini dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang seri MLSC 2025.” 

Baca Juga:

“Di sisi lain tidak hanya peningkatan jumlah peserta, dari sisi permainan dan level kompetitif juga semakin baik,” ujar Teddy.

Ajang MLSC 2025 seri Jakarta digelar di Kingkong Soccer Arena dan Stadion Atang Sutresna Kopassus, Cijantung sejak (7/11) sampai Minggu (23/11).

Geliat sepak bola putri di DKI Jakarta bergelora dengan adanya event MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MilkLife Soccer Challenge  MilkLife Soccer Challenge 2025  sepak bola putri  DKI Jakarta 
BERITA MILKLIFE SOCCER CHALLENGE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp