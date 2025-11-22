Sepak Bola Putri di Jakarta Bergeliat dengan Kehadiran MLSC 2025

jpnn.com, JAKARTA - Geliat sepak bola putri di DKI Jakarta bergelora dengan adanya event MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025.

Direktur Program MLSC, Teddy Tjahjono mengungkapkan bahwa kompetisi sepak bola putri di Jakarta diikuti sebanyak 156 SD dan Madrasah Ibtidaiyah.

Tercatat ada 76 tim untuk KU 10, serta buat KU 12 mencapai 164 peserta.

Jumlah ini sejatinya di luar prediksi dari panitia penyelenggara mengingat tim peserta tidak hanya diikuti oleh sekolah yang ada di kawasan ibu kota.

Peningkatan jumlah peserta menunjukkan bahwa dari anak-anak yang bermain sepak bola putri itu semakin besar.

“Jadi kami pecah rekor hari ini dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang seri MLSC 2025.”

“Di sisi lain tidak hanya peningkatan jumlah peserta, dari sisi permainan dan level kompetitif juga semakin baik,” ujar Teddy.

Ajang MLSC 2025 seri Jakarta digelar di Kingkong Soccer Arena dan Stadion Atang Sutresna Kopassus, Cijantung sejak (7/11) sampai Minggu (23/11).