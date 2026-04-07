Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Sepak Bola Putri Indonesia Dapat Suntikan dari Prancis, Apa Dampaknya?

Selasa, 07 April 2026 – 11:47 WIB
Kerja sama Indonesia dan Prancis untuk mengembangkan sepak bola putri. Foto: PSSI.

jpnn.com - Kolaborasi baru terjalin antara Indonesia dan Prancis dalam upaya mendorong perkembangan sepak bola putri.

Melalui program bertajuk Next Goal, Indonesia-Prancis sepakat memperkuat fondasi pembinaan sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi talenta muda di Tanah Air.

Inisiatif ini merupakan kerja sama lintas lembaga yang melibatkan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, Federasi Sepak Bola Prancis, dan PSSI.

Baca Juga:

Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas teknis pemain, tetapi juga menyasar penguatan aspek kepelatihan, kepemimpinan, serta tata kelola sepak bola perempuan.

Langkah ini sekaligus menjadi kelanjutan dari berbagai inisiatif sebelumnya yang telah membuka jalan kerja sama kedua negara di sektor olahraga, khususnya dalam pengembangan talenta muda.

Kini, fokus diperluas dengan membangun sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi sepak bola putri Indonesia.

Baca Juga:

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kolaborasi tersebut.

Dia menilai program ini menjadi bagian penting dalam mempercepat kemajuan sepak bola putri nasional.

TAGS   sepak bola putri  Erick Thohir  sepak bola putri indonesia  PSSI  Next Goal 
BERITA SEPAK BOLA PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp