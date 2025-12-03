Close Banner Apps JPNN.com
Sepak Bola SEA Games 2025: Perjuangan Thailand dan Vietnam Dimulai

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:17 WIB
Skuad sepak bola Thailand yang akan berlaga pada ajang SEA Games 2025. Foto: Facebook/Changsuek

jpnn.com, JAKARTA - Thailand akan memulai perjuangan di SEA Games 2025 dengan menghadapi Timor Leste.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Rajamangala Stadium, Rabu (3/12) mulai pukul 19.00 WIB.

Tim Negeri Gajah Putih tergabung di Grup A bersama Timor Leste dan Singapura.

Pelatih Thailand, Thawatchai Damrong-Ongtrakul mengungkapkan sejak awal sudah mempersiapkan diri dengan maksimal.

Wajar tekanan publik terhadap Thailand tinggi untuk bisa mempersembahkan medali emas di cabang olahraga sepak bola.

Fan Thailand kecewa mengingat pada edisi 2023 hanya mampu membawa pulang perak seusai kalah dari Indonesia.

“Kami telah mempersiapkan diri dengan matang. Kami bermain di AFF U-23, serta Kualifikasi Piala Asia U-23.”

“Kami mencoba memberikan yang terbaik karena kami merupakan tuan rumah di edisi kali ini,” ujar pelatih kelahiran 25 Juni 1974 itu.

Thailand akan memulai perjuangan di SEA Games 2025 dengan menghadapi Timor Leste, Rabu (3/12)

