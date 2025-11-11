Sepakan Keras Fadly Alberto Hengga Antar Timnas U-17 Indonesia Ukir Sejarah di Piala Dunia 2025

Selasa, 11 November 2025 – 04:31 WIB

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia mengukir sejarah baru di ajang Piala Dunia U-17 2025 setelah meraih kemenangan melawan Honduras.

Berlaga di Aspire Zone, Doha, Senin (10/11/2025), skuad asuhan Nova Arianto di luar dugaan mampu meraih kemenangan tipis 2-1.

Gol kemenangan skuad Garuda Muda tercipta melalui penalti Evandra Florasta pada menit ke-52 serta Fadly Alberto Hengga (72').

Adapun satu gol balasan Honduras lahir dari titik penalti lewat Luis Suazo (54').

Hasil ini menjadi torehan sejarah baru bagi Indonesia karena berhasil meraih kemenangan perdana di Piala Dunia U-17.

Pada edisi 2023, skuad Merah Putih yang dilatih Bima Sakti hanya mencatat dua kali imbang, melawan Ekuador (1-1) dan Panama (1-1).

Perjuangan I Putu Panji dan kolega di Piala Dunia U-17 2025 berakhir dengan finis di posisi ketiga klasemen Grup H, di bawah Brasil dan Zambia.

Sebelum mengalahkan Honduras, Garuda Muda mencatat dua kekalahan beruntun dari Zambia (1-3) dan Brasil (0-4).