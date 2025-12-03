Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sepakat Soal Harta Gana-Gini, Andre Taulany Bilang Begini

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:38 WIB
Selebritas Andre Taulany kembali memasukkan gugatan cerai terhadap istrinya, Erin Taulany ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com - Selebritas Andre Taulany telah resmi bercerai dengan mantan istrinya, Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin.

Andre Taulany mengatakan bahwa dirinya dan mantan istri telah sepakat soal harta gana-gini.

Oleh karena itu, tak ada lagi persoalan harta gana-gini seiring dengan perceraian mereka.

"Untuk keterkaitan soal harta gana-gini dan hak asuh itu semua sudah disepakati dengan baik. Dan kedua belah pihak juga sudah berdamai untuk itu. Jadi, sudah tidak ada lagi persoalan," ujar Andre Taulany di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Aktor 51 tahun itu menegaskan bahwa perihal harta gana-gini sudah disepakati bersama.

"Sudah, sudah. Semua sudah (disepakati) begitu. Kesepakatan," kata Andre Taulany.

Akan tetapi, dia enggan menjelaskan dengan detail mengenai pembagian harta gana-gini.

Sebab menurut Andre Taulany, hal itu merupakan privasi, sehingga dirinya tak bisa menjelaskannya kepada publik.

Selebritas Andre Taulany mengatakan bahwa dirinya dan mantan istri telah sepakat soal harta gana-gini.

