Sepanggung, Ebiet G. Ade dan Iwan Fals Bicara Soal Persahabatan Mereka

Jumat, 05 September 2025 – 16:41 WIB
Ebiet G. Ade dan Iwan Fals di panggung Pestapors, Jumat (5/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Musikus legenda Ebiet G. Ade dan Iwan Fals tampil menghibur penonton Pestapora di JIExpoe Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (5/9).

Ebiet G. Ade dan Iwan Fals menutup penampilannya dengan berduet lagu Berita kepada Kawan.

Hit milik Ebiet G. Ade tersebut mengundang para penonton turut bernyanyi dan bernostalgia bersama.

Seusai membawakan lagu, Ebiet G. Ade menceritakan soal persahabatannya dengan Iwan Fals.

"Kami persahabatan yang tidak ada tendensi apapun," kata Ebiet di panggung Pestapora

Ebiet menilai persahabatannya setara, karena sama-sama memiliki tujuan menciptakan karya yang disukai banyak orang.

Oleh karena itu, dia berharap bisa kembali dipertemukan untuk menciptakan karya bersama.

"Kami bersahabat dan punya karya yang disukai. Siapa tahu suatu saat bertemu, kami bisa bikin lagu bareng," tuturnya.

Sepanggung, musikus legenda Ebiet G. Ade dan Iwan Fals berbicara soal visi persahabatan.

