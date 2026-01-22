Sepanjang 2025, GAC Catat Penjualan Positif, Aion V & UT Paling Laris
jpnn.com, JAKARTA - GAC Indonesia mencatatkan kinerja penjualan positif sepanjang 2025 melalui lini mobil listrik Aion V dan Aion UT.
Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil listrik GAC Indonesia pada 2025 secara tahunan (year-on-year) menunjukkan pertumbuhan lebih baik dibandingkan 2024.
CEO GAC Indonesia, Andry Ciu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan GAC di Indonesia.
“Berdasarkan data Gaikindo penjualan GAC di 2025 terbukti lebih baik dibandingkan 2024, dengan Aion V dan Aion UT menjadi model terlaris. Tidak tertinggal juga Aion Y Plus dan Hyptec HT juga sebagai kontribusinya menunjukkan bahwa portofolio produk GAC semakin diterima oleh pasar,” ujar Andry Ciu dalam siaran persnya, Kamis (22/1).
Dari keseluruhan portofolio, Aion V tercatat sebagai model dengan penjualan tertinggi berdasarkan akumulasi data penjualan di Gaikindo pada 2025.
Aion V Luxury mencatatkan total penjualan sebesar 5.866 unit, menjadikannya model GAC paling laris di Indonesia pada 2025.
Angka ini sekaligus mempertegas posisi Aion V sebagai SUV listrik pilihan utama konsumen Indonesia.
Performa itu sejalan dengan kesuksesan Aion V di pasar global, yang mencatatkan penerimaan kuat dan volume penjualan konsisten di berbagai negara, serta memperkuat reputasinya sebagai salah satu model strategis GAC di pasar internasional.