JPNN.com - Otomotif - Mobil

Sepanjang 2025, Grup Astra Masih Dominasi Penjualan Mobil Nasional

Rabu, 28 Januari 2026 – 20:46 WIB
Penjualan mobil baru. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil penumpang nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil.

Merujuk pada data penjualan retail mobil penumpang yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memperlihatkan merek-merek dari Grup Astra masih mendominasi daftar mobil terlaris di Indonesia.

Kondisi ini mencerminkan preferensi konsumen yang tetap mengutamakan kepraktisan, kemudahan perawatan, serta nilai jual kembali.

Dominasi tersebut tidak hanya terlihat di pasar kendaraan baru, tetapi juga berpengaruh terhadap pergerakan mobil bekas.

Model-model dengan volume penjualan tinggi di pasar primer umumnya memiliki likuiditas yang lebih baik di pasar sekunder, sehingga tetap diminati dalam jangka panjang.

Toyota Avanza Pimpin Daftar

Toyota Avanza kembali menempati posisi teratas sebagai mobil penumpang terlaris sepanjang 2025 dengan penjualan lebih dari 40 ribu unit.

MPV ini masih menjadi andalan keluarga Indonesia berkat kapasitas tujuh penumpang, fleksibilitas penggunaan, serta kemudahan perawatan. Avanza juga dikenal memiliki nilai jual kembali yang relatif stabil.

