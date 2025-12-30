Close Banner Apps JPNN.com
Sepanjang 2025, Human Initiative Jangkau 637 Ribu Penerima Manfaat di Ribuan Wilayah

Selasa, 30 Desember 2025 – 21:03 WIB
Sepanjang 2025, Human Initiative Jangkau 637 Ribu Penerima Manfaat di Ribuan Wilayah
Ilustrasi relawan Human Initiative saat melaksanakan program kemanusiaan. Foto: dokumentasi Human Initiative

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga kemanusiaan global Human Initiative (HI) menjalankan berbagai program kemanusiaan yang menjangkau 637.423 pemegang hak program di 2.176 titik wilayah, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara pada 2025.

Program-program tersebut dilaksanakan melalui 33 inisiatif, dengan dukungan 4.083 relawan, serta kolaborasi bersama komunitas, mitra lokal, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan HI sepanjang 2025 dijalankan melalui empat pilar utama, yaitu Initiative for Children, Initiative for Empowerment, Initiative for Disaster Risk Management, dan Initiative for Infrastructure.

Keempat pilar tersebut menjadi kerangka kerja untuk menjawab kebutuhan darurat sekaligus mendukung pemulihan dan penguatan kapasitas masyarakat.

Di bidang perlindungan anak dan pendidikan, Human Initiative mendampingi anak-anak dan keluarga dalam pemenuhan hak dasar serta akses layanan yang lebih layak.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi, berbagai inisiatif dijalankan untuk membantu rumah tangga dan pelaku usaha kecil memperkuat penghidupan dan ketahanan ekonomi.

Sementara itu, program infrastruktur dan pengurangan risiko bencana diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan komunitas.

Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati mengatakan selama lebih dari dua dekade, kerja kemanusiaan mereka selalu bertumpu pada kolaborasi dan kepercayaan untuk menggerakkan kebaikan yang hadir dengan cara menjaga martabat manusia.

Program-program tersebut dilaksanakan melalui 33 inisiatif dengan dukungan 4.083 relawan, serta kolaborasi bersama komunitas, mitra lokal

TAGS   Human Initiative  program kemanusiaan  program human initiative 2025  perlindungan anak-anak  bencana Sumatra-Aceh 
