Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Sepanjang 2026, Chery Bakal Meluncurkan 7 Mobil Baru, Ada Hybrid Hingga ICE

Minggu, 15 Februari 2026 – 00:15 WIB
Sepanjang 2026, Chery Bakal Meluncurkan 7 Mobil Baru, Ada Hybrid Hingga ICE - JPNN.COM
Chery Group berniat meluncurkan tujuh model baru sekaligus di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan mobil asal China, Chery akan membuat gebrakan baru sepanjang 2026.

Pasalnya, Chery berniat meluncurkan tujuh model baru sekaligus di Indonesia.

Selain itu, mereka juga memperluas jaringan hingga total 120 diler di berbagai kota strategis Indonesia.

Baca Juga:

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Direktur Chery Group Indonesia, Zeng Shuo saat ditemui di Jakarta pada Jumat (14/2).

Dia mengatakan langkah ini merupakan strategi memperkuat kepercayaan pelanggan serta meningkatkan pengalaman kepemilikan kendaraan Chery secara menyeluruh.

“Kami ingin memastikan setiap produk dan layanan yang kami hadirkan memberikan nilai terbaik bagi keluarga Indonesia. Kepercayaan pelanggan adalah prioritas utama kami. Karena itu, kami akan terus memperkuat pengalaman kepemilikan,” ujar Zeng Shuo.

Baca Juga:

Adapun tujuh model baru yang akan meluncur mencakup lini hybrid Chery, yakni Chery Super Hybrid (CSH), kendaraan listrik murni (BEV), hingga model bermesin bensin (ICE).

Seluruhnya akan tersedia dalam konfigurasi lima dan tujuh penumpang.

Chery Group berniat meluncurkan tujuh model baru sekaligus di Indonesia. Ada model hybrid hingga ICE.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chery  Mobil baru  Mobil hybrid  mobil ICE  Chery Super Hybrid  mobil listrik 
BERITA CHERY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp