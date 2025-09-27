Sepekan Canisius College Cup 2025 Ditutup Manis Bernadya dan The Changcuters

Sabtu, 27 September 2025 – 21:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sepekan event Canisius College Cup (CC) XL 2025 selesai pada Sabtu (27/9).

Penampilan Bernadya dan The Changcuters menjadi penutup manis event yang pada edisi kali ini diikuti 214 sekolah se-Jabodetabek.

Penutupan diawali dengan pemberian hadiah untuk 18 cabang olahraga yang diperlombakan mulai dari mini soccer, basket, voli, bulu tangkis, silat hingga tenis meja.

Event lainnya yang diperlombakan juga ada fotografi, cubing, debat, english debate, short movie, panjat tebing, paduan suara, digital painting, dan cerdas cermat.

Pada acara penutupan, Direktur Kolase Kanisius yakni Thomas Gunawan Wibowo mengungkapkan apresiasi kepada seluruh elemen yang membantu Canisius College Cup (CC) 2025.

Diharapkan dari event yang diikuti kelak menjadi pengalaman untuk berharga kepada para murid di kemudian hari.

“Dari event ini semua belajar mengenai sportivitas. Saya berharap tidak hanya murid Kanisius tapi juga seluruh peserta.”

“Dari event ini banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa dipelajari. Saya apresiasi seluruh panitia yang terlibat baik guru, murid hingga karyawan yang telah kerja keras selama satu pekan ini,” ujar Thomas.(mcr16/jpnn)