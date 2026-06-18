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JPNN.com - Kriminal

Sepekan Diburu Polisi, Remaja yang Diduga Menewaskan Guru SD di OKU Menyerahkan Diri

Kamis, 18 Juni 2026 – 17:30 WIB
Sepekan Diburu Polisi, Remaja yang Diduga Menewaskan Guru SD di OKU Menyerahkan Diri - JPNN.COM
Terduga pelaku serahkan diri ke Polres OKU Selatan. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Misteri kasus penganiayaan yang menewasjb seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan akhirnya terungkap. 

Seorang remaja berusia 16 tahun berinisial Y diduga menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut, kini menyerahkan diri ke polisi. 

Peristiwa tragis itu terjadi pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul 09.00 WIB di kawasan Perumahan Sekolah, Kecamatan Buay Pemaca, OKU Selatan. 

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Korban seorang guru SD berinisial S (47) ditemukan mengalami luka serius setelah diduga diserang menggunakan senjata tajam di dalam rumahnya. 

Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula saat korban memergoki terduga pelaku berada di dalam rumahnya.

Saat itu diduga terjadi upaya pencurian yang milik korban yang berujung pada aksi kekerasan. 

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Dalam kondisi tersebut, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari dapur rumah korban dan melakukan penyerangan. 

Korba yang mengalami luka parah sempat menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat sebelum dirujuk ke RSUD Muaradua dan kemudian ke Rumah Sakit Mus Medika Cendikia (RSMMC) Palembang.

Remaja terduga yang menewaskan guru di OKU Selatan menyerahkan diri setelah sepekan kejadian.

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TAGS   pembunuhan guru SD  Oku  Buron  pembunuhan  Remaja 
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