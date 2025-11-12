Sepekan Hilang Siswi SMA Tangerang Terdeteksi di Jaksel

jpnn.com, TANGERANG - MG (16), siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Tangerang, yang dilaporkan hilang tanpa jejak selama sepekan terdeteksi berada di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan (Jaksel).

Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mengatakan telah mendapat informasi keberadaan siswi SMA yang hilang tersebut.

Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol Awaludin Kanur mengatakan berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan melalui saluran handphone yang dibawa oleh siswi itu berada di wilayah Manggarai.

"Dapat informasi bahwa kebetulan HP siswi itu hidup, makanya kita langsung ke sana. Kebetulan sempat komunikasi hidup dan dari hasil lidik ada di sana daerah Manggarai," katanya, Rabu (12/11).

Ia bilang jajaran kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi sekaligus pelapor dari pihak keluarga serta pihak sekolah yang terakhir melihatnya sebelum dilaporkan hilang.

"Sekarang lagi coba dicari, dilidik di sana," tuturnya.

Sementara itu, menanggapi terkait isu keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir atau penculikan pada kasus kehilangan siswi ini, Awaludin tidak mau bersepekulasi dalam dugaan tersebut.

Namun, ditegaskanya, jajarannya kini tengah fokus menyelidiki keberadaan dari siswi SMA itu.