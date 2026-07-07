Sepekan Kabur, Pelaku Penembakan Petani OKI Diringkus Polisi di Riau

jpnn.com - PALEMBANG - JB (60), terduga pelaku penembakan terhadap seorang petani berinisial ESB (40) karena dipicu persoalan sengketa lahan di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu 27 Juni 2026 lalu, akhirnya ditangkap polisi.

Pedagang asal Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, yang sepekan kabur ke Riau itu dibekuk tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Sumsel bersama Polsek Air Sugihan dan Satreskrim Polres Indragiri Hilir Polda Riau, Sabtu (4/7).

Direktur Reskrimum Polda Sumsel Kombes Johannes Bangun menjelaskan peristiwa berawal saat korban memenuhi ajakan tersangka untuk membahas sengketa lahan garapan di Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan.

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“Sebelumnya tersangka dan korban sempat batal bertemu," ungkap Johannes, Selasa (7/7).

Saat tiba di lokasi kejadian, korban yang merupakan petani asal Air Sugihan itu turun dari sepeda motor dengan maksud menyalami tersangka.

Namun, kata dia, JB diduga langsung mengeluarkan senjata api rakitan dan melepaskan serangan ke arah korban.

Akibat serangan tersebut, dia mengatakan korban mengalami luka tembak di punggung kanan atas, pinggang kanan bawah, pinggang kiri bawah, serta jempol tangan kiri.

“Warga yang berada di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan sebelum korban dilarikan ke Puskesmas Jalur 27 Air Sugihan untuk mendapatkan perawatan medis," katanya.