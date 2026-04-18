Sepekan Lebih, Ratusan Rumah di Rancabolang Bandung Masih Terendam Banjir

jpnn.com, BANDUNG - Banjir yang menerjang wilayah Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, sejak Jumat (10/4/2026) masih juga belum surut hingga berita ini tayang.

Pantauan di lokasi, pada Sabtu (18/4), di wilayah RT 05, debit air masih setinggi lutut orang dewasa.

Ratusan Kepala Keluarga (KK) pun terdampak, dan aktivitasnya terganggu.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Biang Kerok Kabupaten Bandung Langganan Banjir

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, total ada 362 rumah di RW 03 yang terdampak dengan rincian di RT 03 ada 78 rumah, RT 04 tercatat 70 rumah, dan di RT 05 sebanyak 125 rumah yang terendam banjir tersebut.

Sebagian masyarakat juga memanfaatkan bantuan perahu karena dari BPBD untuk akses lansia dan warga yang tengah dalam kondisi sakit.

"Banjir terjadi sudah 10 hari dari awal sampai sekarang itu pas awal ketinggian debit air sampai pusar orang dewasa sekarang samapi lutut orang dewasa," kata Ketua RT 02, Rijal Rudiatna.

Masyarakat di lokasi pun bahu membahu untuk mengeluarkan air dengan peralatan pompa agar air bisa surut dan aktivitas warga kembali berjalan normal.

Rijal mengatakan, masyarakat saat ini membutuhkan banyak logistik, karena bantuan masih belum cukup untuk masyarakat terdampak.