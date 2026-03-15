Sepekan Menjelang Lebaran, Lalu Lintas di Tol Padaleunyi Meningkat

jpnn.com - BANDUNG - Volume lalu lintas kendaraan di Jawa Barat menunjukkan peningkatan menjelang periode libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Kenaikan arus kendaraan terpantau salah satunya di GT Cileunyi yang menjadi pintu masuk utama menuju Bandung Timur, Rancaekek, hingga Garut.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Division Widiyatmoko Nursejati mengatakan, berdasarkan pantauan transaksi lalu lintas di ruas tol Jabar, sebanyak 76.107 kendaraan tercatat melintas menuju Bandung dan Rancaekek serta sekitarnya.

Jumlah tersebut meningkat 1,93 persen dibandingkan volume lalu lintas normal yang mencapai 74.668 kendaraan.

Peningkatan arus kendaraan tersebut terdistribusi melalui dua gerbang tol utama yakni GT Cileunyi dan GT Pasteur di ruas Tol Padaleunyi.

Di GT Cileunyi, tercatat sebanyak 38.728 kendaraan melaju menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya.

Jumlah tersebut naik 2,3 persen dibandingkan lalu lintas normal yang mencapai 37.844 kendaraan.

"Sedangkan Volume lalu lintas transaksi yang menuju Bandung atau Jakarta melalui GT Cileunyi tercatat sebanyak 32.645 kendaraan atau naik sebesar 14,23% dibanding lalu lintas normal sebanyak 28.579 kendaraan," kata Widiyatmoko dalam keteranganya, Sabtu (15/3).