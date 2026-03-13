Sepekan Menjelang Lebaran, Pasar Sembako Murah di Arcamanik Bandung Diserbu Warga

jpnn.com - BANDUNG - Sejumlah instansi pemerintah terus menggiatkan pasar sembako murah pada Ramadan dan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan pasar sembako murah itu dilakukan demi memberikan harga pangan yang sesuai kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya seperti yang dilakukan Polda Jawa Barat di kawasan SOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/3). Kegiatan ini dilakukan serentak bersama jajaran Polri di seluruh Indonesia.

Pantauan JPNN di lokasi, ratusan warga sudah mengantre di tempat penukaran kupon sembako murah sejak pukul 09.00 WIB. Meski cuaca cukup panas, antrean tetap membludak karena masyarakat ingin mendapatkan sembako dengan harga lebih terjangkau.

Salah satu warga, Santi, mengatakan, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat khususnya di bulan Ramadan. Apalagi harga sembako di pasaran ketika Ramadan pasti mengalami kenaikan.

"Harga minyak naik, beras juga naik. Saya biasa beli beras sekilo itu sekitar Rp 17 ribu, minyak juga bisa Rp 19 ribu yang Minyakita, belum mi juga sekitar Rp 4.000 satuannya. Kalau ini sekarang bayar Rp 60 ribu sudah dapat beras saja lima kg, minyak juga dapat merek yang lebih bagus," ungkap Santi.

Menurut Direktur Binmas Polda Jabar Kombes Wadi Sabani, kegiatan itu juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran polres di wilayah Jawa Barat.

"Hari ini secara serentak Polda Jawa Barat bersama Mabes Polri dan seluruh jajaran di Indonesia melaksanakan gerakan pangan murah," kata Wadi ditemui di SOR Arcamanik.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak

Dia menjelaskan program ini merupakan bagian dari Gerakan Pangan Murah yang digelar Polri untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Menurut dia, dalam kegiatan ini berbagai komoditas pangan dijual dengan harga lebih rendah atau di bawah harga eceran tertinggi (HET).