Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Sepekan Sembunyi di Hutan, Pria yang Bakar Istri di Inhu Ini Tertangkap

Selasa, 23 September 2025 – 09:37 WIB
Sepekan Sembunyi di Hutan, Pria yang Bakar Istri di Inhu Ini Tertangkap - JPNN.COM
Tampang pelaku MR yang bakar istri hidup-hidup di Inhu. Foto:Polres Inhu.

jpnn.com - Pelarian MR (56) warga Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), akhirnya berakhir.

Buronan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu ditangkap tim Polsek Peranap setelah hampir sepekan bersembunyi keluar masuk hutan dan lahan warga.

Penangkapan pelaku kasus suami bakar istri itu dilakukan pada Senin 22 September 2025 malam, di kebun kelapa sawit milik warga di Simpang Suar, Desa Pauh Ranap.

Baca Juga:

Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang melihat keberadaan pelaku menjadi kunci pengungkapan. Sekitar pukul 19.30 WIB, MR yang sedang duduk di bawah pohon sawit langsung disergap polisi tanpa perlawanan.

Dari tangan pelaku diamankan sejumlah barang bukti, antara lain botol berisi sisa pertalite, pakaian korban yang terbakar, tojok, pisau egrek, serta botol kecil berisi racun rumput.

MR diduga tega membakar istrinya, Sundrawilati, hingga perempuan itu tewas pada Selasa 16 September 2025 lalu di Jalan Napal, Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap.

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan saksi, korban disiram bensin pertalite lalu disulut api dengan mancis oleh suaminya sendiri.

“Pelaku mengakui perbuatannya dan motifnya karena diliputi rasa cemburu serta curiga istrinya berselingkuh,” ujar Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar Selasa (23/9).

Pria yang bakar istri di Inhu ini tersangkap setelah sepekan sembunyi di hutan. Saat kejadian, pelaku menyiram sang istri dengan pertalite lalu disulut api.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bakar istri  Suami Bakar Istri  Inhu  Tertangkap  peranap  KDRT  Tewas 
BERITA BAKAR ISTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp