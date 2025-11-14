Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Seperti Ini Peran Bea Cukai Tanjungpinang dalam Sukseskan Bintan Marathon 2025

Jumat, 14 November 2025 – 15:36 WIB
Seperti Ini Peran Bea Cukai Tanjungpinang dalam Sukseskan Bintan Marathon 2025
Bea Cukai Tanjungpinang berperan aktif turun berperan aktif dalam menyukseskan sport tourism Bintan Marathon 2025 yang digelar pada 8–9 November 2025. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Sport Tourism Bintan Marathon 2025 sukses digelar pada 8–9 November 2025.

Diikuti ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara, Bintan Marathon 2025 juga menjadi momentum memperkenalkan potensi wisata Bintan dan menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha, UMKM, serta sektor jasa.

Di balik kesuksesannya, pemerintah pun turut berpartisipasi melalui pelayanan dan penjagaan terhadap kegiatan ini, termasuk Bea Cukai Tanjungpinang.

Bea Cukai Tanjungpinang berperan aktif dalam memastikan kelancaran arus barang kebutuhan kegiatan, mulai dari kedatangan barang bawaan peserta mancanegara, hingga pengawasan barang impor sementara perlengkapan event.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo menegaskan melalui tugas dan fungsi di bidang fasilitasi perdagangan dan arus barang, Bea Cukai turut menjaga agar kegiatan berskala internasional, seperti Bintan Marathon dapat terlaksana tanpa hambatan administratif maupun di lapangan.

“Kami berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat sebagai mitra pembangunan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui sektor sport tourism," kata Joko dalam keterangannya, Jumat (14/11).

Menurut Joko, event ini membuktikan sport tourism bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga mennjadi upaya menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. (mrk/jpnn)

Sinergi di balik gelaran sport tourism Bintan Marathon 2025, Bea Cukai Tanjungpinang berperan aktif dalam memastikan kelancaran arus barang kebutuhan kegiatan

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Bintan Marathon 2025  Bea Cukai Tanjungpinang  Bea Cukai  Sport Tourism  pelari  Joko Pri Sukmono Dwi Widodo  Perdagangan 

