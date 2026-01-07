Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Seperti Ini Persib di Mata Pemain Persija yang Sedang Viral

Rabu, 07 Januari 2026 – 06:00 WIB
Satu dari dua Young Guns Persija Jakarta yang sedang viral Arlyansyah Abdulmanan (tengah). Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Dua pemain muda Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan (20 tahun) dan Aditya Warman (20) siap memberikan yang terbaik jika dipercaya merumput saat Macan Kemayoran mendatangi kandang Persib Bandung di pekan ke-17 Super League.

Laga Persib vs Persija bakal hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (11/1) sore WIB.

Arly dan Adit merupakan dua Young Guns yang sedang viral dalam beberapa pekan terakhir, menyusul krisis pemain Persija.

Dua Young Guns Persija itu menunjukkan kualitasnya di saat tim melewati beberapa pekan dengan skuad yang tak lengkap. Mulai dari kebugaran fisik, sanksi kartu, sanksi Komite Disiplin (Komdis) PSSI, hingga cedera menjadi biang keladinya.

Tiga nama yang biasa menjadi pilar, yakni Fabio Calonego, Jordi Amat, dan Emaxwell Souza tak bisa diharapkan. Calonego tengah menjalani hukuman kartu merah plus dua laga tambahan dari Komdis, sedangkan Jordi Amat dan Emaxwell Souza sedang tidak prima.

Belum selesai. Ryo Matsumura juga sedang terkena sanksi Komdis dan Gustavo Almeida tengah berjuang untuk segera pulih.

Di situlah, dua produk Persija ini, Arly dan Adit berkontribusi.

Keduanya bergairah menatap laga versus Persib.

Superbig match pekan ke-17 Super League Persib vs Persija di Stadoin GBLA, Minggu, 11 Januari sore.

