Seperti Rumah Sakit Berjalan, Kereta Api Klinik Berikan Layanan Kesehatan Gratis di Stasiun Serang

Kamis, 18 September 2025 – 20:00 WIB
Dokter kereta api klinik sedang memeriksa pasien yang mengikuti layanan kesehatan gratis di Stasiun Serang, Kamis (18/9). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis kepada ratusan masyarakat Kota Serang.

Pelayanan kesehatan gratis tersebut digelar di Stasiun Serang yang beralamat Jalan Samun Bakri, Kelurahan Cimuncang.

Kegiatan bakti sosial itu digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kereta Api Indonesia (KAI).

Executive Vice President (EVP) PT KAI Daop 1 Jakarta Yuskal Setiawan mengatakan pelayanan kesehatan gratis menggunakan kereta api klinik 

"Kelebihan kereta klinik dikhususkan untuk kesehatan atau kata lain seperti rumah sakit berjalan," ucap Yuskal kepada JPNN, Kamis (18/9).

Yuskal menjelaskan kereta api klinik memiliki empat gerbong dikhususkan untuk melayani bidang kesehatan antara lain gigi, mata, umum, dan kandungan.

"Kereta api klinik ini dilayani enam dokter serta 30 tenaga kesehatan. Jadi, bisa melayani pasien," ujarnya.

Bahkan, kata Yuskal, untuk menunjang pelayanan kereta api klinik memiliki ruang laboratorium tersendiri.

Ada layanan kesehatan gratis menggunakan kereta api klinik di Stasiun Serang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kereta Api Indonesia (KAI).

TAGS   kereta api  KAI  Kota Serang  layanan kesehatan gratis  HUT KAI 
