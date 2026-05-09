Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Sepuluh Remaja Tertangkap Basah Mau Tawuran

Sabtu, 09 Mei 2026 – 15:05 WIB
Sepuluh Remaja Tertangkap Basah Mau Tawuran - JPNN.COM
Sekelompok remaja yang berniat melakukan tawuran ditangkap dalam patroli gabungan Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Tim Perintis Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Jalan Raya Tengah, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026) dini hari. ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap sepuluh remaja yang berniat melakukan tawuran di kawasan Jalan Raya Tengah, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (8/5) dini hari.

Penangkapan dilakukan Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Tim Perintis Polres Metro Jakarta Timur.

Dalam kegiatan patroli rayonisasi tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, tongkat golf, sepeda motor, dan telepon genggam.

Baca Juga:

"Seluruh remaja yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto dalam keterangan, Sabtu.

Saat patroli, dia mengatakan petugas bergerak cepat menuju lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan tawuran di Jalan Raya Tengah.

Petugas kemudian mendapati sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran dan mengamankan mereka beserta sejumlah barang bukti untuk mencegah terjadinya bentrokan yang dapat membahayakan warga sekitar maupun pengguna jalan.

Baca Juga:

Henik mengungkapkan patroli gabungan rutin dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan kriminalitas dan kenakalan remaja di wilayah Jakarta Timur.

Menurut dia, kehadiran personel Brimob di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman serta mempersempit ruang gerak pelaku gangguan keamanan.

Polisi menangkap sepuluh remaja yang berniat melakukan tawuran di kawasan Jalan Raya Tengah, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (8/5) dini hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tawuran  tawuran remaja  Polda Metro Jaya  polres jakarta timur 
BERITA TAWURAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp