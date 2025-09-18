Serah Terima Jabatan KSP, AM Putranto: Saya Tentara, tetapi Bisa Menangis Juga

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Anto Mukti Putranto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Serah terima jabatan KSP dari AMP Putranto ke Muhammad Qodari digelar di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9).

AM Putranto tampak emosional saat menyampaikan kesan perpisahannya pada sertijab KSP tersebut.

Baca Juga: Ketum KSPSI Sebut Rokok Ilegal Pemicu Utama PHK di Gudang Garam

Meski berlatar belakang tentara, AM Putranto tampak tidak mampu menahan air mata saat harus meninggalkan gedung dan para pegawai yang sudah membersamai selama hampir satu tahun terakhir.

"Saya butuh tisu, saya agak emosional, terima kasih, ya. Saya tentara, tetapi bisa menangis juga, ya. Saya coba tahan dari tadi, tetapi, kan, wajar manusiawi," kata AMP, panggilan akrab AM Putrano.

Dia menegaskan meninggalkan jabatan KSP secara baik-baik, tanpa ada masalah.

Baca Juga: Wakil Kepala Staf Kepresidenan Sebut 2 Daerah Ini Layak Jadi Percontohan

AMP mengatakan peran KSP selama ini telah dirasakan manfaatnya, baik oleh kementerian, lembaga maupun masyarakat.

Dia menyinggung capaian KSP, di antaranya melalui pengelolaan media sosial yang menempati peringkat tinggi dalam pemberitaan