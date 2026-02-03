Serah Terima Millennial Home Podomoro Park Bandung, Tepat Waktu dan Legalitas Terjamin

jpnn.com, BANDUNG - Podomoro Park Bandung secara resmi menggelar The Grand Handover Ceremony of Millennial Home di Podomoro Pavilion, Podomoro Park Bandung, akhir pekan lalu.

Acara ini menandai dimulainya serah terima tahap awal hunian Millennial Home kepada para konsumen sekaligus menegaskan komitmen pengembang dalam menghadirkan hunian yang diselesaikan tepat waktu dengan legalitas yang terjamin.

Seremoni ini dihadiri oleh jajaran manajemen Agung Podomoro Land dan Podomoro Park Bandung, serta para pemilik Millennial Home yang kini resmi bergabung sebagai bagian dari keluarga besar Podomoro Park Bandung.

Momentum The Grand Handover menjadi penanda penting terjaganya kepercayaan konsumen terhadap pengembangan kawasan hunian terpadu Podomoro Park Bandung.

Tedi Guswana selaku Regional Marketing Director Agung Podomoro Land, menyampaikan bahwa proses serah terima ini merupakan wujud tanggung jawab dan konsistensi perusahaan dalam menjaga kualitas pembangunan serta kepastian bagi konsumen.

“Serah terima Millennial Home hari ini bukan sekadar penyerahan unit hunian, melainkan bentuk nyata dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan konsumen. Kami memastikan setiap unit diselesaikan tepat waktu, dengan kualitas terbaik, dan legalitas yang jelas, sebagai fondasi hubungan jangka panjang antara pengembang dan konsumen,” ujar Tedi.

Melalui seremoni simbolis penyerahan dokumen Akta Jual Beli (AJB), Podomoro Park Bandung menegaskan komitmennya terhadap kepastian dan keamanan kepemilikan hunian.

Penyerahan dokumen AJB ini menjadi wujud nyata terjaminnya aspek legalitas atas unit yang diserahterimakan, sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para penghuni bahwa hunian yang mereka miliki telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagai aset properti bernilai jangka panjang.