Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Serahkan Helm Disabilitas, Kapolda Riau Dorong Keselamatan Inklusif-Lalin Ramah Lingkungan

Selasa, 30 September 2025 – 20:45 WIB
Serahkan Helm Disabilitas, Kapolda Riau Dorong Keselamatan Inklusif-Lalin Ramah Lingkungan - JPNN.COM
Kapolda Riau serahkan helm disabilitas, dorong keselamatan inklusif dan lalin ramah lingkungan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau kembali menegaskan komitmennya menghadirkan lalu lintas yang aman, ramah lingkungan, dan inklusif melalui kegiatan bertajuk Kesadaran Kolektif Lingkungan dan Keselamatan Lalu Lintas, Selasa (30/9/2025).

Acara yang digelar bersama PT Hutama Karya, KitaBisa.com, serta komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) itu menghadirkan momen bersejarah berupa penyerahan helm disabilitas khusus bagi pengendara tunarungu.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan langsung helm tersebut yang didampingi Dirlantas Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, perwakilan PT Hutama Karya, dan KitaBisa.com.

Baca Juga:

Herry mengatakan kehadiran helm ini menjadi simbol nyata perhatian Polri terhadap hak keselamatan masyarakat disabilitas.

Menurutnya, keselamatan adalah hak semua orang, tanpa terkecuali. Helm disabilitas ini bukan sekadar alat pelindung, melainkan simbol keadilan, emansipasi, dan penghargaan bagi saudara-saudara penyandang disabilitas.

"Kami ingin pastikan lalu lintas di Riau ramah bagi semua kalangan,” ucap Kapolda dalam sambutannya.

Baca Juga:

Kapolda menegaskan inisiatif Ditlantas Polda Riau ini diharapkan bisa menjadi inspirasi di level nasional, bahwa keselamatan di jalan raya dan kelestarian lingkungan hanya akan bermakna jika dilakukan bersama-sama.

"Tanpa meninggalkan siapa pun, termasuk saudara-saudara penyandang disabilitas," tegas Kapolda.

Kapolda Riau serahkan helm disabilitas, dorong keselamatan inklusif dan lalin ramah lingkungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolda Riau  Disabilitas  tunarungu  Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan 
BERITA KAPOLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp