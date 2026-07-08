Serahkan SK CPNS dan PPPK, Gubernur Dominggus: Tidak Boleh Ada yang Protes

jpnn.com - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan 1.299 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dominggus mengatakan para CPNS dan PPPK yang baru menerima SK pengangkatan harus siap menjalankan tugas di mana saja.

"Mau di kota atau di kampung, harus siap. Tidak boleh ada yang coba-coba pilih tempat tugas sesuai keinginan sendiri," kata Dominggus seusai menyerahkan SK pengangkatan pegawai tersebut di Manokwari, Selasa (7/7/2026).

Dia menegaskan seluruh tenaga honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) wajib menunjukkan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat berdasarkan lokasi penugasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Penempatan CPNS ataupun PPPK dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) guna memperkuat pelayanan publik di semua wilayah, termasuk wilayah yang masih mengalami keterbatasan sumber daya aparatur.

"Terima SK ini dan jalankan kewajiban sebagai aparatur pemerintah. Layani masyarakat dengan baik. Saya ingatkan lagi, tidak boleh ada yang protes," ujar Dominggus menegaskan.

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Gubernur mengingatkan masing-masing pimpinan OPD untuk memberikan pendampingan dan bimbingan teknis secara maksimal, sehingga pelaksanaan tugas pokok berdampak positif terhadap program pembangunan daerah maupun pelayanan publik.

Pemprov Papua Barat telah memproyeksi penambahan jumlah aparatur yang baru diangkat belum melampaui ketentuan pagu belanja pegawai sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).