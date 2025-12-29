Serambi MyPertamina di Bandara Denpasar Manjakan Wisatawan, Dari Free Porter Hingga Pijat Gratis

jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga menghadirkan Serambi MyPertamina Mini/Compact di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Layanan ini disiapkan untuk menyambut wisatawan yang datang ke Bali dengan menghadirkan ruang singgah yang nyaman sebelum melanjutkan perjalanan.

Serambi MyPertamina Mini/Compact di Bandara Ngurah Rai disiapkan sebagai layanan tambahan bagi wisatawan yang tiba maupun beraktivitas di bandara.

Berbagai fasilitas dihadirkan untuk menunjang kenyamanan, mulai dari kursi pijat gratis, layanan porter gratis, hingga makanan dan minuman ringan gratis yang bisa diakses menggunakan aplikasi MyPertamina.

Kehadiran Serambi MyPertamina Mini/Compact tersebut mendapat respons positif dari wisatawan.

Nadia, wisatawan asal Jakarta yang singgah di Bandara Ngurah Rai mengaku merasakan langsung manfaat layanan yang tersedia.

“Aku dari Jakarta sempat singgah ke sini, ada yang nawarin kursi pijat gratis dan free porter, kebetulan bagasiku juga lumayan banyak. Ini membantu banget buat wisatawan yang datang ke Bali. Kalau mau istirahat sebentar juga bisa, karena ada minuman dan makanan gratis. Kalau bawa anak-anak juga ada games. Pokoknya membantu banget,” ungkap Nadia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan kehadiran Serambi MyPertamina di bandara merupakan bagian dari layanan tambahan yang disiapkan Pertamina Patra Niaga selama periode Nataru, khususnya di wilayah dengan tingkat kunjungan wisata yang signifikan seperti Bali.