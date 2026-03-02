Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Serang Iran, AS-Israel Harus Disanksi

Senin, 02 Maret 2026 – 17:02 WIB
Serang Iran, AS-Israel Harus Disanksi - JPNN.COM
Ilustrasi perang. Ilustrator: Meta AI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras agresi militer Israel bersama Amerika Serikat (AS) ke Iran, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pada Sabtu (28/2).

Legislator fraksi PKB itu mengatakan pembunuhan seorang pemimpin tertinggi menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

"Pembunuhan terhadap pemimpin sebuah negara itu bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap kedaulatan sebuah negara,” ujar dia dalam keterangan persnya, Senin (2/3).

Baca Juga:

Oleh mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa mengusut kasus penyerangan dan menindak tegas Israel serta AS.

Menurut legislator Dapil Jawa Barat XI itu, Iran adalah anggota sah PBB harus dijamin haknya oleh hukum dan konvensi internasional.

"PBB tidak boleh diam. Harus ada tindakan konkret dan tegas terhadap Israel dan AS," ujar Oleh.

Baca Juga:

Dia menekankan lembaga internasional seperti PBB tidak boleh membiarkan agresi militer Israel-AS terhadap Iran. 

Terlebih lagi, ujar Oleh, Israel-AS bukan sekali diduga melakukan kejahatan perang yang hingga kini belum disanksi setimpal komunitas internasional.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak PBB bisa mengusut kasus penyerangan dan menindak tegas Israel serta AS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AS-Israel serang Iran  legislator PKB  PBB  Perang Iran vs Israel-AS 
BERITA AS-ISRAEL SERANG IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp