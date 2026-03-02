Serang Iran, AS-Israel Harus Disanksi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras agresi militer Israel bersama Amerika Serikat (AS) ke Iran, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pada Sabtu (28/2).

Legislator fraksi PKB itu mengatakan pembunuhan seorang pemimpin tertinggi menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

"Pembunuhan terhadap pemimpin sebuah negara itu bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap kedaulatan sebuah negara,” ujar dia dalam keterangan persnya, Senin (2/3).

Oleh mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa mengusut kasus penyerangan dan menindak tegas Israel serta AS.

Menurut legislator Dapil Jawa Barat XI itu, Iran adalah anggota sah PBB harus dijamin haknya oleh hukum dan konvensi internasional.

"PBB tidak boleh diam. Harus ada tindakan konkret dan tegas terhadap Israel dan AS," ujar Oleh.

Dia menekankan lembaga internasional seperti PBB tidak boleh membiarkan agresi militer Israel-AS terhadap Iran.

Terlebih lagi, ujar Oleh, Israel-AS bukan sekali diduga melakukan kejahatan perang yang hingga kini belum disanksi setimpal komunitas internasional.