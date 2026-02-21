Serang Warga Pakai Golok, Pria ODGJ di Karawang Diamankan dan Dibawa ke RSJ Cisarua

jpnn.com - KARAWANG - Seorang pemuda yang diduga mengalami gangguan jiwa menyerang warga dengan senjata tajam jenis golok secara tiba-tiba di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pria tersebut langsung diamankan masyarakat Kabupaten Karawang.

Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyampaikan pemuda yang melakukan penyerangan diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berinisial IM (31).

Dilaporkan pada Jumat (20/2), pemuda itu membacok tiga warga di Kampung Sukaseuri Barat, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang.

Aksi penyerangan itu dilakukan secara tiba-tiba, tanpa diketahui sebabnya. Penyerangan yang dilakukan oleh pelaku berawal pada Jumat pagi.

Pelaku secara tiba-tiba menyerang Ahmad Fauzi (25), yang saat itu tengah menaiki sepeda motor dan melintasi jalan raya di wilayah Kampung Sukaseuri.

"Pelaku secara tiba-tiba mengayunkan golok dan mengenai tangan korban atas nama Ahmad Fauzi," katanya.

Kemudian di tempat lain pada hari yang sama, pelaku juga menyerang Apandi (52) yang sedang berjalan kaki. Korban mengalami luka sabetan golok di bagian kepala belakang akibat aksi pelaku.

Selanjutnya, masih di hari yang sama, pelaku juga secara tiba-tiba membacok Siti Anisah (31) yang sedang berjalan menggendong anaknya yang berusia tiga tahun.