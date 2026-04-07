Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Serangan AS-Israel Menewaskan Kepala Intelijen IRGC

Selasa, 07 April 2026 – 07:53 WIB
Orang-orang menghadiri pertemuan untuk berjanji setia kepada Pemimpin Tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei di Lapangan Enghelab di Teheran, Iran, pada 9 Maret 2026. (ANTARA/Xinhua/Shadati)

jpnn.com - TEHRAN - Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan Kepala Organisasi Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Majid Khademi. IRGC telah mengonfirmasi hal tersebut.

"Kepala organisasi intelijen IRGC, Majid Khademi, meninggal pagi ini akibat serangan Amerika-Zionis selama perang ketiga yang dipaksakan," kata IRGC dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/4), seperti dikutip kantor berita Fars.

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyebut kematian Khademi sebagai akibat dari “kegagalan” AS dan Israel di medan perang. Dia menegaskan bahwa gugurnya Khademi tidak akan melemahkan angkatan bersenjata Iran.

"Pembunuhan dan kejahatan tidak dapat menggoyahkan cita-cita tanpa pamrih," ujar Khamenei dalam sebuah pesan terkait kematian Khademi.

Pemimpin tertinggi Iran itu mengatakan AS dan Israel telah "mengalami serangkaian kekalahan dalam perang yang dipaksakan kepada bangsa Iran, dan telah gagal menjalankan rencana jahat mereka." (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Serangan Amerika-Israel  Kepala Intelijen IRGC  irgc  Amerika  Israel 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp