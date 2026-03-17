JPNN.com - Internasional - Amerika

Serangan AS ke Iran Disebut Cara Trump Alihkan Sorotan Epstein Files

Kamis, 19 Maret 2026 – 02:46 WIB
Mantan Duta Besar RI untuk Iran periode 2012–2016 Dian Wirengjurit menilai serangan AS ke Iran diduga sebagai upaya pengalihan isu domestik Trump. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Duta Besar RI untuk Iran periode 2012–2016, Dian Wirengjurit menilai serangan Amerika Serikat ke Iran merupakan upaya pengalihan isu oleh Presiden AS Donald Trump.

Menurut Dian, langkah tersebut diduga berkaitan dengan mencuatnya skandal Epstein Files yang menyeret sejumlah tokoh ternama, termasuk Trump.

“Persis sekali bahwa jelas ini adalah pengalihan isu. Isu dalam negerinya Trump itu banyak,” ujar Dian dalam podcast EdShareOn yang dikutip Rabu (18/3).

Dian Wirengjurit menyebut Trump tengah menghadapi tekanan politik dalam negeri, termasuk sorotan terhadap kebijakan imigrasi dan isu hak asasi manusia.

Selain itu, Dian juga menyoroti dampak ekonomi dari konflik yang sedang berlangsung. Dia menilai biaya perang yang tinggi berpotensi membebani anggaran Amerika Serikat.

“Perang ini satu hari bisa menghabiskan setidaknya satu miliar dolar. Ini tentu akan berdampak pada kondisi fiskal,” katanya.

Di sisi lain, pembahasan terkait serangan militer tersebut belum sepenuhnya mendapatkan persetujuan dari Kongres AS. Hal ini memicu kritik dari sejumlah pihak di internal politik Amerika Serikat.

Sejumlah anggota Partai Demokrat di Kongres disebut mendorong adanya pembahasan lebih lanjut, termasuk terkait legalitas tindakan militer tersebut.

TAGS   Serangan AS ke Iran  Donald Trump  Epstein Files  Dian Wirengjurit 

