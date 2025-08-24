Serangan Jantung, Rektor UHO Kendari Meninggal Dunia

Minggu, 24 Agustus 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, KENDARI - Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof. Armid meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Dr. Ismoyo atau RS Korem.

Penyebab meninggalnya Prof. Armid karena serangan jantung.

“Iya (yang meninggal) Rektor UHO, serangan jantung,” kata seorang perawat RS Korem Kendari saat ditemui, Sabtu malam.

Sementara itu, Kepala Humas UHO Kendari Sarman juga membenarkan hal tersebut.

Akan tetapi, dia belum membeberkan lebih detail kronologis kepergian Prof. Armid.

“Ya benar (Rektor UHO meninggal),” ucap Sarman.

Berdasarkan pemantauan di RS Korem terlihat sejumlah kerabat dan para dosen UHO berkumpul sambil bercerita terkait meninggalnya Prof. Armid.

Mereka juga tidak menyangka kepergian Prof. Armid yang secara tiba-tiba.