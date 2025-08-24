Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Serangan Jantung, Rektor UHO Kendari Meninggal Dunia

Minggu, 24 Agustus 2025 – 00:00 WIB
Serangan Jantung, Rektor UHO Kendari Meninggal Dunia - JPNN.COM
Mobil ambulans saat membawa jenazah Rektor UHO Prof. Armid ke rumah duka di Kendari, Sulawesi Tenggara (23/8/2025). ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

jpnn.com, KENDARI - Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof. Armid meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Dr. Ismoyo atau RS Korem.

Penyebab meninggalnya Prof. Armid karena serangan jantung.

“Iya (yang meninggal) Rektor UHO, serangan jantung,” kata seorang perawat RS Korem Kendari saat ditemui, Sabtu malam.

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala Humas UHO Kendari Sarman juga membenarkan hal tersebut.

Akan tetapi, dia belum membeberkan lebih detail kronologis kepergian Prof. Armid.

“Ya benar (Rektor UHO meninggal),” ucap Sarman.

Baca Juga:

Berdasarkan pemantauan di RS Korem terlihat sejumlah kerabat dan para dosen UHO berkumpul sambil bercerita terkait meninggalnya Prof. Armid.

Mereka juga tidak menyangka kepergian Prof. Armid yang secara tiba-tiba.

Rektor UHO (Universitas Halu Oleo) Prof Armid meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Dr. Ismoyo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rektor UHO  UHO  Universitas Halu Oleo  Universitas Halu Oleo Kendari 
BERITA REKTOR UHO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp