Serangan Personal terhadap Seskab Dinilai Merusak Etika Publik dan Menyeret Martabat Negara

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum sekaligus tokoh politik Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M menanggapi video Amien Rais yang melontarkan tuduhan negatif terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hillary menilai narasi tersebut telah melampaui batas etika publik dan secara berbahaya menyeret institusi kepresidenan ke dalam pusaran spekulasi yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Hillary, pernyataan tersebut bukan lagi bagian dari demokrasi yang sehat, melainkan upaya pembodohan publik yang mencederai martabat negara.

Hillary menegaskan adanya garis demarkasi yang jelas antara kritik terhadap kinerja dan serangan personal yang tak berdasar.

?“Ini bukan lagi kritik, ini serangan yang tidak berdasar. Kita semua sepakat bahwa kritik itu penting dalam demokrasi, tetapi ketika tuduhan dilempar tanpa bukti yang jelas, itu berubah menjadi fitnah,” tegasnya.

?Ia pun menyayangkan sikap tokoh sekaliber Amien Rais yang seharusnya memfilter informasi sebelum dikonsumsi khalayak luas.

Hillary menekankan bahwa figur publik memikul tanggung jawab besar sebagai penjaga kualitas informasi, bukan justru menjadi sumber spekulasi yang meracuni ruang publik dengan asumsi yang tidak terverifikasi.

Persoalan ini dinilai kian fatal karena menyeret nama Presiden ke dalam urusan pribadi seorang perwira menengah TNI yang tengah mengabdi sebagai pejabat negara.