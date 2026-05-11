Serangan Teroris Menewaskan 15 Polisi di Pakistan

Senin, 11 Mei 2026 – 09:50 WIB
ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

jpnn.com - Sebanyak 15 polisi dikabarkan tewas dalam serangan bunuh diri pelaku teroris di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan barat laut, seperti dikabarkan surat kabar Dawn.

Serangan teroris itu dilaporkan terjadi pada Sabtu (9/5) malam di distrik Bannu.

"Total 18 personel polisi ditempatkan di pos tersebut pada saat terjadi serangan," kata Kepala Kepolisian setempat, Sajjad Khan, seperti dikutip surat kabar tersebut.

Para teroris dilaporkan melancarkan serangan ke pos polisi dengan menggunakan kendaraan yang telah dipasang bahan peledak.

Sesuai terjadi ledakan, para pelaku langsung menembaki pos tersebut dari berbagai arah.

Ledakan itu menghancurkan seluruh bangunan pos dan satu kendaraan lapis baja yang berada di sana.

"Bangunan di dekatnya juga mengalami kerusakan parah akibat ledakan tersebut," katanya.

Operasi penyelamatan dilaporkan selesai pada Minggu (10/5) pagi.

Sumber SPutnik/RIA Novosti

teroris  Polisi  Tewas  Pakistan 
