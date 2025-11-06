Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Fadli Zon Sebut Serangan Umum 1 Maret sebagai Alasan Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan

Kamis, 06 November 2025 – 04:00 WIB
Fadli Zon Sebut Serangan Umum 1 Maret sebagai Alasan Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan - JPNN.COM
Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon membeberkan alasan tentang Presiden ke-2 RI Soeharto dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Menurut dia, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu alasan Soeharto dipertimbangkan diberi gelar pahlawan nasional.

Diketahui, Soeharto pada 1 Maret 1949 memimpin serangan merebut DI Yogyakarta dari Belanda.

Baca Juga:

"Dalam pengusulan saya kira banyak (pertimbangan) ya. Beliau (Soeharto) memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar," ucap Fadli di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Dia menilai Serangan Umum 1 Maret merupakan peristiwa penting dalam sejarah karena menjadi salah satu alasan Indonesia diakui dunia.

Belanda saat itu tidak menganggap Indonesia sebagai negara. Kemudian, Belanda menyerang Tanah Air pada 1 Maret 1949.

Baca Juga:

Soeharto yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 disebut berjasa seusai mempertahankan Indonesia kala itu.

"Itu, kan, menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Fadli Zon.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu alasan Soeharto dipertimbangkan diberi gelar pahlawan nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Serangan Umum 1 Maret  Serangan Umum 1 Maret 1949  Soeharto  soeharto pahlawan nasional  Pahlawan Nasional  menteri kebudayaan Fadli Zon 
BERITA SERANGAN UMUM 1 MARET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp