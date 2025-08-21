Serap 10 Ribu Tenaga Kerja, PT Abuya Berkah Indonesia Makmur Diapresiasi Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada PT Abuya Berkah Indonesia Makmur atas inisiatifnya memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam penempatan, peningkatan kompetensi, dan produktivitas 10 ribu tenaga kerja.

Apresiasi tersebut disampaikan seusai penandatanganan kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Plh Sekretaris Jenderal Kemnaker Aris Wahyudi dan Chief Executive Officer (CEO) PT Abuya Indonesia Makmur Okta Wirawan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/8).

"Kemnaker mendukung penuh kolaborasi ini sebagai bagian dari Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan semangat 'Almaz Dukung Indonesia Cerah' untuk membangun SDM unggul," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Menaker Yassierli mengungkapkan Kemnaker telah menjalin lebih dari 70 kerja sama dengan perusahaan nasional maupun internasional hingga 2025.

Hal ini menjadi bukti komitmen kuat Kemnaker untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memperluas kesempatan kerja serta memperkuat link and match antara pendidikan, pelatihan, dan industri.

"Sektor makanan dan minuman mencatat pertumbuhan sebesar 5,8 persen (yoy) pada triwulan I 2025 (BPS), dan terus menjadi salah satu sektor unggulan pencipta lapangan kerja serta penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia," ungkapnya.

Menaker Yassierli menambahkan untuk mendukung dunia usaha, Kemnaker mengembangkan sejumlah terobosan strategis.

Di antaranya pelatihan vokasi berbasis project-based learning dengan kurikulum masa depan (green skills, digital skills, care economy); pembangunan Talent Hub dan Innovation Hub di berbagai daerah sebagai pusat kolaborasi industri–akademisi–pemerintah.