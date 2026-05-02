Serap Aspirasi di 3 Lokasi, Misbakhun Kisahkan Kerja Keras Prabowo & Bahlil Meredam Gejolak BBM

jpnn.com - PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menggelar Serap Aspirasi dalam rangka masa reses sidang parlemen untuk menemui konstituennya di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Pada Jumat (1/5/2026), legislator Partai Golkar itu melaksanakan pertemuan di tiga lokasi untuk berdialog dengan para pemilihnya.

Pertemuan pertama dan kedua Serap Aspirasi itu digelar di Nguling dan Grati, Kabupaten Pasuruan. Adapun Serap Aspirasi ketiga dilaksanakan di Kota Pasuruan pada malam hari.

Di setiap titik Serap Aspirasi itu, Misbakhun mengajak konstituennya mendukung penuh program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil rakyat asal Pasuruan itu menegaskan Presiden Prabowo bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga ketua umum Golkar berupaya keras menahan gejolak harga minyak dunia tidak membebani rakyat kecil di dalam negeri.

“Dalam situasi global yang tidak menentu, termasuk dampak konflik internasional terhadap harga energi, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan saat ini salah satu upaya prioritas pemerintah ialah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran mengacaukan situasi di Timur Tengah sebagai penghasil minyak dunia.

“Karena situasi itu harga minyak menjadi naik. Di seluruh dunia naik, hanya di Indonesia yang tidak naik, BBM bersubsidi,” kata Misbakhun di hadapan ratusan konstituennya.

Misbakhun menambahkan pemerintah berusaha tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun ini sekalipun harga minyak dunia sampai USD 100 per barel. Menurut dia, pemerintah tidak ingin rakyat mengalami tekanan harga yang berdampak pada kemampuan daya beli.

“Presiden dan Pak Bahlik pergi ke negara-negara produsen minyak agar suplainya masuk ke Indonesia dalam jumlah besar sehingga harga BBM bersubsidi bisa dipertahankan. Pesan ini penting untuk disampaikan seluruh rakyat,” imbuhnya.