Serap Aspirasi di Pondok Pesantren, Misbakhun Serahkan Mobil Bantuan Operasional Sekolah

Senin, 22 Desember 2025 – 00:30 WIB
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengunjungi konstituennya di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur. Selain menyerap aspirasi, Misbakhun juga menyerahkan bantuan berupa mobil operasional sekolah. Foto: Dokpri for JPNN.com.

jpnn.com - PROBOLINGGO - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun kembali mengunjungi konstituennya di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur, dalam rangka kegiatan masa reses sidang parlemen, Minggu (21/12/2025). 

Selain menyerap aspirasi untuk menentukan arah pembangunan nasional, legislator Partai Golkar itu juga menyerahkan bantuan berupa mobil operasional sekolah.

Misbakhun mengawali kegiatan itu dengan menggelar serap aspirasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitus Sholihin Genggong (BSG) di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. 

Di pesantren yang dinaungi Ponpes Zainul Hasan Genggong tersebut, dia juga menyerahkan mobil operasional sekolah bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menghadiri serap aspirasi di Ponpes Ainul Hasan di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. 

Pada malam hari atau bakda magrib, Misbakhun juga kembali menemui konstituennya dalam rangka dialog di Kota Pasuruan.

Menurut Misbakhun, kegiatan tersebut merupakan momentum penting memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat. 

"Melalui dialog terbuka, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang keuangan negara dan pembangunan nasional,” ujar Misbakhun.

