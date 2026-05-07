JPNN.com - Politik - Parpol

Serap Aspirasi Siswa Papua Tengah, Kaesang Berjanji Sampaikan ke Pemerintah Pusat

Kamis, 07 Mei 2026 – 20:39 WIB
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep bersama siswa Mepa Boarding School di Nabire, Papua Tengah, Kamis (7/5/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, NABIRE - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep mengunjungi sekolah Mepa Boarding School di Nabire, Papua Tengah, Kamis (7/5). Kunjungan dilakukan untuk menyerap aspirasi para siswa SMP dan SMA di sekolah tersebut.

Saat tiba, Kaesang disambut kepala sekolah dan beberapa guru yang mengajar. Kaesang langsung diantar ke kelas 10 untuk bertemu para murid dan menyerap aspirasi mereka.

Kaesang menambahkan, jika sekolah butuh bantuan, ia bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.

"Saya bisa menyampaikan aspirasi adik-adik semua. Jadi kalau ada yang mau minta sesuatu, silakan disampaikan,” kata Kaesang.

Mepa Boarding School tidak memungut biaya ke para siswa. Dimiliki Yayasan Honai Generasi Unggul Papua, sekolah ini masih dalam berproses.

Guru kelas X, Yohana, menyatakan sekolah Mepa melakukan kegiatan belajar selama enam hari.

Proses belajar dari Senin hingga Jumat dan Sabtu untuk kegiatan ekstrakulikuler. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

TAGS   Kaesang Pangarep  PSI  papua tengah  Siswa  Nabire  Kaesang  Partai Solidaritas Indonesia 
