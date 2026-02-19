Serap Aspirasi Warga, Pemkot Semarang Tarling di Masjid Kauman

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melakukan Tarawih Keliling (Tarling) di Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman) pada Rabu (18/2).

Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang selalu digelar.

Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin hadir bersama jajaran Forkopimda dan Kepala OPD untuk menyerap aspirasi sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga.

Kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian safari Ramadan yang dijadwalkan berlangsung di 16 kecamatan serta berbagai masjid di lingkungan kantor Forkopimda se-Kota Semarang.

"Malam hari ini memiliki makna yang sangat istimewa, karena menjadi awal dari rangkaian Tarawih Keliling Pemerintah Kota Semarang tahun 2026. Kehadiran di tengah panjenengan semua adalah kebahagiaan, karena Ramadan membawa pesan universal tentang kesabaran dan kepedulian yang menjadi pondasi penting dalam membangun kota yang kita cintai," ujar Iswar Aminuddin.

Masjid Kauman sendiri telah menyiapkan berbagai kegiatan selama Ramadan antara lain tadarusan sehabis salat subuh, kajian Tafsir Alquran selepas sholat dzuhur, buka bersama, dan sholat tarawih.

Iswar menekankan ibadah puasa tidak boleh menyurutkan semangat pelayanan publik meski terdapat penyesuaian jam kerja bagi aparatur sipil negara.

Pemkot Semarang berkomitmen memastikan fasilitas publik dan keamanan kota tetap berjalan optimal demi kenyamanan masyarakat selama bulan suci.