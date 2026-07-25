Serasa Bali bagi Pilot Drone, PIK2 Jadi Pilihan Kreator Konten Parenting untuk Liburan Famili

jpnn.com, TANGERANG - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 tidak hanya menjadi tujuan favorit bagi para kreator digital yang hendak membuat konten.

Bagi content creator parenting Siti Choiriyah, kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu juga menjadi destinasi nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Siti mengaku terkesan dengan kemudahan yang ditawarkan PIK2.

Dia menyebut berbagai kebutuhan keluarga tersedia dalam satu kawasan, sehingga orang tua tidak perlu berpindah-pindah tempat.

“Kalau ajak anak dan keluarga ke PIK2 itu enak. Jalannya luas, enggak macet, terus banyak tempat main anak dan tempat makan. Jadi, kalau anak lapar atau mau main, semuanya sudah ada,” kata Siti saat mengikuti Indonesia Content Creator Summit (ICCS) 2026 di Signature Gallery PIK2, Sabtu (25/7).

Dalam event itu, Aya -panggilan akrab Siti Choiriyah- menyempatkan diri mengunjungi kawasan Aloha PIK2.

Menurut dia, suasana di kawasan tersebut cocok bagi orang tua yang ingin bersantai tanpa kehilangan kesempatan mengawasi anak-anak.