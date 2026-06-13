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JPNN.com - Entertainment - Musik

Sere Pasaribu Gelar Senior Vocal Recital, Tampilkan Karya dan Perjalanan Bermusik

Sabtu, 13 Juni 2026 – 04:12 WIB
Sere Pasaribu Gelar Senior Vocal Recital, Tampilkan Karya dan Perjalanan Bermusik - JPNN.COM
Musikus Sere Pasaribu di Jakarta. foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswi UIC College Program Musik, Sere Pasaribu, menggelar Senior Vocal Recital bertajuk To Love, To Lose, To Learn di Jakarta, Jumat (12/6) malam.

Resital tersebut menjadi bagian dari tugas akhir akademik sekaligus wadah bagi Sere untuk menampilkan karya-karya orisinal yang telah dihasilkannya selama menempuh pendidikan di bidang musik.

Dalam pertunjukan itu, Sere membagi penampilannya ke dalam lima babak, yakni Naive, Heartbreak, Return, Reblooming, dan Bittersweet.

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Kelima segmen tersebut menggambarkan perjalanan emosional tentang cinta, kehilangan, dan proses pembelajaran dalam kehidupan.

Sere Pasaribu Gelar Senior Vocal Recital, Tampilkan Karya dan Perjalanan Bermusik
Jumpa pers sebelum Sere Pasaribu tampil di Senior Vocal Recital di Jakarta. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

Sere mengatakan tema yang diangkat dalam resital tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadi yang kemudian dituangkan ke dalam karya musik ciptaannya.

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“Setiap orang pernah mencintai sesuatu, kehilangan sesuatu, lalu belajar dari pengalaman itu. Pengalaman-pengalaman itulah yang saya terjemahkan ke dalam musik dan karya yang saya tulis sendiri,” ujar Sere.

Selama menjalani studi, Sere telah merilis lima lagu orisinal, yakni Like I Always Do, Stupid For Loving U, 8 8 18th, Buatku Berarti, dan Mungkin Tak Harus Terjawab. Seluruh lagu tersebut telah tersedia di berbagai platform streaming musik.

Sere Pasaribu menggelar resital vokal yang menampilkan karya orisinal dan pengalaman bermusik.

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TAGS   Sere Pasaribu  Senior Vocal Recital  UIC College  mini konser 

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