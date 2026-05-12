Sergio Veloso Bocorkan Pemain yang Siap Dipanggil TC Timnas Voli Putra Indonesia

JAKARTA - Timnas Voli Putra Indonesia berencana menggelar pemusatan latihan di Sentul pada Rabu (20/5) mendatang

Pelatih baru Timnas Voli Putra Indonesia, Sergio Veloso saat ini tengah menyusun nama-nama pemain yang akan dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan.

Pria asal Brasil itu berharap pemain yang dipanggil bisa bergabung dan bekerja sama untuk tampil di AVC Nations Cup 2026 mendatang.

“Kami rencananya akan memadukan pemain muda dan junior. Tentu tidak mudah karena kami harus memastikan mereka tersedia atau tidak pada pemusatan latihan kali ini,” ungkap Sergio saat ditemui JPNN.com.

Sergio Veloso mengaku sudah mengenal beberapa nama pemain Timnas Indonesia setelah bertemu di beberapa event voli dunia.

Mantan nakhoda Filipina itu berharap semua penggemar Timnas voli putra Indonesia bersatu mendukung kinerjanya dalam meramu Rivan Nurmulki dan kolega.

“Saya ingin semua menikmati berproses dari perjalanan ini. Pasti tantangan karena kami tahun ini menjalani beberapa event besar mulai dari AVC Nations hingga Asian Games 2026,” ujar Sergio.

Dalam pemanggilan perdana, rencananya Sergio Veloso akan memanggil 18 pemain untuk melakukan pemusatan latihan.