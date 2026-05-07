Sergio Veloso Ditunggu PBVSI, Seleksi Timnas Voli Putra Indonesia Jadi Prioritas

Kamis, 07 Mei 2026 – 18:42 WIB

jpnn.com - Federasi voli Indonesia (PBVSI) masih menunggu kedatangan Sergio Veloso sebagai pelatih baru Timnas voli putra Indonesia.

Juru taktik asal Brasil itu dikabarkan akan menggantikan Jeff Jiang, yang gagal mempertahankan medali emas pada SEA Games 2025.

Wakabid PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan pihaknya masih menunggu keputusan federasi terkait penunjukan pelatih baru Timnas voli putra Indonesia.

Kabar terkini menyebut Sergio Veloso yang sebelumnya melatih tim kampus Filipina, Ateneo Blue Eagles, akan menangani Rivan Nurmulki cum suis.

"Dari Binpres PBVSI kami menarik diri terkait keputusan pelatih baru Timnas voli putra Indonesia."

"Kami hanya mendorong supaya pelatih baru ini bisa deal dan melakukan seleksi pemain jelang turnamen berikutnya," ujar Lourdy saat dihubungi JPNN.com, Kamis (7/5).

Pria kelahiran 17 September 1969 itu berharap nakhoda baru yang didatangkan merupakan pelatih asing yang mampu meramu kekuatan Timnas voli putra Indonesia.

PBVSI sejatinya sempat menyeleksi beberapa pelatih selain Sergio Veloso.