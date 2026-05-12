Sergio Veloso Hanya Dikontrak Jangka Pendek, PBVSI: Prestasi Minor di Filipina Jadi Acuan

Selasa, 12 Mei 2026 – 19:36 WIB
Sergio Veloso saat melatih Filipina pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Foto: Dokumentasi SMM Volleyball

jpnn.com, JAKARTA - PBVSI tidak memberikan waktu panjang kepada Sergio Veloso sebagai pelatih Timnas voli putra Indonesia.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan bahwa manajer asal Brasil itu akan mendapatkan kontrak jangka pendek.

Pria kelahiran 17 September 1969 itu berharap Sergio Veloso bisa memanfaatkan waktu yang tidak banyak, untuk mempersiapkan Rivan Nurmulki dan kolega menghadapi ajang akbar ke depannya.

“Kami memberikan kesempatan kepada Sergio Veloso selama enam bulan. Saya berharap dia bisa maksimal dan mencapai target yang diberikan,” ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com.

Sergio Veloso diputuskan PBVSI seusai mendapatkan persetujuan dari Sekjen Heyzer Harsono.

Federasi sejatinya mengincar banyak nama termasuk Marco Antonio Queiroga (Brasil) serta Nicolas Vives (Kuba).

Penggemar voli tanah air tidak begitu setuju mengingat rekam jejak Sergio Veloso di Filipina tidak begitu mentereng.

Prestasi terbaik Bryan Bagunas cum suis hanya berada di posisi ke-10 AVC Nations Cup 2024 dan juru kunci SEA V League.

