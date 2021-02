Serial Animasi Star Wars Bakal Tayang 4 Mei

jpnn.com, JAKARTA - Serial animasi Star Wars akan tayang di layanan streaming Disney Plus pada 4 Mei mendatang.

Animasi Star Wars baru ini tentang sekelompok klon elite yang disebut The Bad Batch.

The Bad Batch mengisahkan klon eksperimental di galaksi yang berubah dengan cepat setelah berakhirnya Perang Klon.

Peluncuran animasi tersebut menggunakan slogan ‘May the Fourth be with you’.

Disney menarik penonton ke platform Disney plus dengan memasukkan beberapa serial terkenal dari waralaba Star Wars dan Marvel.

Perusahaan tersebut memfokuskan kembali bisnis media dan hiburannya di pasar streaming yang didominasi oleh Netflix Inc.

Pada 2 Januari, Disney plus memiliki 94,9 juta pelanggan, dibantu oleh popularitas spin-off Star War, The Mandalorian yang dibintangi oleh karakter yang dikenal sebagai Baby Yoda dan serial Marvel WandaVision.

“Marvel saat ini sedang memproduksi Ms. Marvel dan Hawkeye, dan akan mulai pengamblian gambar She-Hulk dalam beberapa pekan mendatang diikuti oleh Moon Knight beberapa minggu setelah itu,” kata Presiden Marvel Studios Kevin Feige. (antara/jpnn)