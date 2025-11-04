Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Serial Animasi Televisi Berbasis AI, New Keluarga Somat Akhirnya Rilis Trailer

Selasa, 04 November 2025 – 19:19 WIB
Serial Animasi Televisi Berbasis AI, New Keluarga Somat Akhirnya Rilis Trailer - JPNN.COM
Trailer musim perdana serial animasi, New Keluarga Somat. Foto: Dok. Vidio

jpnn.com, JAKARTA - Mentari TV dan Vidio merilis trailer untuk musim perdana serial animasi 'New Keluarga Somat', menandai terobosan baru dalam industri teknologi dan hiburan Indonesia.

Serial tersebut merupakan hasil kolaborasi antara tim kreatif Indosiar dan tim teknologi Vidio, yang memadukan cerita penuh nilai kehidupan dengan proses produksi yang didukung oleh teknologi Artificial Intelligence (AI).

New Keluarga Somat menjadi serial animasi pertama tayangan televisi dan streaming di Indonesia yang diproduksi menggunakan teknologi produksi berbasis AI melalui platform yang dibuat oleh tim Vidio berkolaborasi dengan Google bernama VidioGen.

VidioGen merupakan sebuah platform produksi berbasis AI yang dikembangkan oleh tim Vidio dengan dukungan teknologi AI dari Google Cloud.

Teknologi tersebut membantu mempercepat proses animasi, memperluas fleksibilitas visual, dan meningkatkan efisiensi, tanpa menghilangkan sentuhan khas dan nilai budaya yang menjadi jiwa Keluarga Somat.

Dikembangkan oleh tim kreatif Indosiar, New Keluarga Somat mengangkat kisah keluarga sederhana dari Jawa Tengah yang pindah ke pinggiran kota besar dan harus beradaptasi dengan kehidupan modern.

Cerita ini dekat dengan realita masyarakat urban Indonesia yang menghadapi tantangan modernisasi, namun tetap menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong

Harsiwi Achmad, Direktur SCM, mengatakan Keluarga Somat sudah menjadi bagian dari memori kolektif penonton Indonesia.

Mentari TV dan Vidio merilis trailer untuk musim perdana serial animasi 'New Keluarga Somat', menandai terobosan baru dalam industri teknologi dan hiburan.

