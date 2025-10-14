Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Serial dan Film Konser 'The Eras Tour' Tandai Akhiri Tur Dunia Taylor Swift

Selasa, 14 Oktober 2025 – 21:04 WIB
Serial dan Film Konser 'The Eras Tour' Tandai Akhiri Tur Dunia Taylor Swift
Taylor Swift tampil di MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. Foto: YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Taylor Swift, akan merilis dua proyek baru yang berkaitan dengan tur dunia “The Eras Tour”.

Swift mengumumkan melalui media sosialnya bahwa ia akan menghadirkan serial dokumenter berjudul “Taylor Swift The Eras Tour: The End of an Era” dan film konser “Taylor Swift The Eras Tour: The Final Show” yang akan tayang di platform streaming Disney+ mulai 12 Desember 2025.

Serial dokumenter “The End of an Era” terdiri dari enam episode dan menggambarkan perjalanan Swift selama tur konser terbesar dalam kariernya.

Sementara itu, film konser “The Final Show” menampilkan pertunjukan penutup tur yang digelar di BC Place Stadium, Vancouver, pada 8 Desember 2023.

Kedua proyek ini akan dirilis bersamaan, dengan dua episode awal dokumenter tayang pada 12 Desember, diikuti dua episode tambahan setiap minggu.

“Ini adalah End of an Era dan kami menyadarinya. Kami ingin mengingat setiap momen menjelang puncak dari babak paling penting dan intens dalam hidup kami,” tulis Taylor Swift di akun Instagram resminya, @taylorswift.

“Kami mengizinkan para pembuat film untuk mendokumentasikan tur ini dan semua kisah di dalamnya hingga berakhir dan merekam pertunjukan terakhir secara keseluruhan,” tambahnya.

Menurut laporan Variety, serial dokumenter ini akan menampilkan sisi pribadi Swift saat turnya menjadi fenomena global.

Taylor Swift akan rilis serial dokumenter dan film konser 'The Eras Tour' pada Desember mendatang.

